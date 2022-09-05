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Убийства перед марафоном 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийства перед марафоном
Киноафиша Сериалы Убийства перед марафоном Сезоны Сезон 1

The Murders Before the Marathon
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийства перед марафоном»

В 1 сезоне сериала «Убийства перед марафоном» представлена история, основанная на десятилетнем расследовании бостонской журналистки Сьюзан Залкинд, которая с самого начала много писала об этом происшествии. В статье, опубликованной в журнале Boston Magazine в феврале 2022 года, были изложены всесторонне изученные факты по данному делу. Речь идет о насильственной смерти Эрика Вайсмана, Брендана Месса и Рафаэля Текена. Убийства произошли в 2011 году в Уолтеме, штат Массачусетс. Залкинд положила немало сил, желая доказать, что за эти преступления ответственен террорист Тамерлан Царнаев.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Убийства перед марафоном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Убийства The Murders
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2022
Признание The Confession
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2022
Заключительный аргумент The Closing Argument
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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