В 1 сезоне сериала «Убийства перед марафоном» представлена история, основанная на десятилетнем расследовании бостонской журналистки Сьюзан Залкинд, которая с самого начала много писала об этом происшествии. В статье, опубликованной в журнале Boston Magazine в феврале 2022 года, были изложены всесторонне изученные факты по данному делу. Речь идет о насильственной смерти Эрика Вайсмана, Брендана Месса и Рафаэля Текена. Убийства произошли в 2011 году в Уолтеме, штат Массачусетс. Залкинд положила немало сил, желая доказать, что за эти преступления ответственен террорист Тамерлан Царнаев.