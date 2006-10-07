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Робин Гуд 2006 - 2009 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Робин Гуд
Киноафиша Сериалы Робин Гуд Сезоны Сезон 1
Robin Hood 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут

Актеры 1 сезона

Джонас Армстронг
Джонас Армстронг
Люси Гриффитс
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Кит Аллен
Кит Аллен
Gordon Kennedy
Сэм Тротон
Сэм Тротон
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Робин Гуд»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
И вы потерпите это? Will You Tolerate This?
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2006
Что, шериф язык отрезал? Sheriff Got Your Tongue?
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2006
Кто стрелял в шерифа? Who Shot the Sheriff?
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2006
Гуд-отец Parent Hood
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2006
Турецкая хворь Turk Flu
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2006
Сборщик налогов грядёт The Taxman Cometh
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2006
Братья по оружию Brothers in Arms
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2006
Татуировка? Какая татуировка? Tattoo? What Tattoo?
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2006
Кое-что о верности A Thing or Two About Loyalty
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2006
Мир? Не будет! Peace? Off!
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2006
Мертвец идёт Dead Man Walking
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2006
Возвращение короля The Return of the King
Сезон 1 Серия 12
23 декабря 2006
Ответ: Нет A Clue - No
Сезон 1 Серия 13
30 декабря 2006
График выхода всех сериалов
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