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Робин Гуд 2006 - 2009 1 сезон
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Сериалы
Робин Гуд
Сезоны
Сезон 1
Robin Hood
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 октября 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 45 минут
Актеры 1 сезона
Джонас Армстронг
Люси Гриффитс
Ричард Армитедж
Кит Аллен
Gordon Kennedy
Сэм Тротон
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Робин Гуд»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
И вы потерпите это?
Will You Tolerate This?
Сезон 1
Серия 1
7 октября 2006
Что, шериф язык отрезал?
Sheriff Got Your Tongue?
Сезон 1
Серия 2
14 октября 2006
Кто стрелял в шерифа?
Who Shot the Sheriff?
Сезон 1
Серия 3
21 октября 2006
Гуд-отец
Parent Hood
Сезон 1
Серия 4
28 октября 2006
Турецкая хворь
Turk Flu
Сезон 1
Серия 5
4 ноября 2006
Сборщик налогов грядёт
The Taxman Cometh
Сезон 1
Серия 6
11 ноября 2006
Братья по оружию
Brothers in Arms
Сезон 1
Серия 7
18 ноября 2006
Татуировка? Какая татуировка?
Tattoo? What Tattoo?
Сезон 1
Серия 8
25 ноября 2006
Кое-что о верности
A Thing or Two About Loyalty
Сезон 1
Серия 9
2 декабря 2006
Мир? Не будет!
Peace? Off!
Сезон 1
Серия 10
9 декабря 2006
Мертвец идёт
Dead Man Walking
Сезон 1
Серия 11
16 декабря 2006
Возвращение короля
The Return of the King
Сезон 1
Серия 12
23 декабря 2006
Ответ: Нет
A Clue - No
Сезон 1
Серия 13
30 декабря 2006
График выхода всех сериалов
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