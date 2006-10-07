«Робин Гуд» — британский телесериал, производством которого занимался канал BBC One. В основу сюжета шоу лег миф о знаменитом лесном разбойнике. Вместе со своими товарищами по оружию он грабил богатых и отдавал все деньги бедным. История начинается с того, что Робин возвращается в родной город после войны и видит там сотни голодающих людей. Оказалось, что в повальной бедности виноват новый шериф, который ввел в городе очень жесткий налог. Герой понимает, что только он сможет противостоять опасному врагу, и берется за любимые лук и стрелы.