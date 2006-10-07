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Киноафиша Сериалы Робин Гуд

Робин Гуд (2006 - 2009)

Robin Hood 18+
Год выпуска 2006
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 29 часов 15 минут

О чем сериал

«Робин Гуд» — британский телесериал, производством которого занимался канал BBC One. В основу сюжета шоу лег миф о знаменитом лесном разбойнике. Вместе со своими товарищами по оружию он грабил богатых и отдавал все деньги бедным. История начинается с того, что Робин возвращается в родной город после войны и видит там сотни голодающих людей. Оказалось, что в повальной бедности виноват новый шериф, который ввел в городе очень жесткий налог. Герой понимает, что только он сможет противостоять опасному врагу, и берется за любимые лук и стрелы.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Dominic Minghella
Foz Allan
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джонас Армстронг
Джонас Армстронг Robin Hood / Robin of Locksley
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж Sir Guy of Gisborne
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт Kate
Дэвид Хэрвуд
Дэвид Хэрвуд Tuck
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Сезоны
Робин Гуд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 13 эпизодов
 
Робин Гуд - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 13 эпизодов
 
Робин Гуд - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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