Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Titles & Graphic Identity
Номинант
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