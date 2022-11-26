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Загадка Цезаря 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Загадка Цезаря
Киноафиша Сериалы Загадка Цезаря Сезоны Сезон 1

Загадка Цезаря 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Загадка Цезаря»

В 1 сезоне сериала «Загадка Цезаря» близкую подругу Ольги Барковской, Дашу Новикову, обвиняют в преступлении, которого она не совершала. Ее мужа Антона убили. Оля готова помочь Даше доказать ее невиновность, но для этого требуется найти ключ к шифру Цезаря. С помощью этого шифра Антон оставил послание в тексте своей книги. Оля погружается в историю семьи Новиковых и вскоре выясняет, что в прошлом покойного было немало пугающих тайн. Именно один из таких секретов послужил причиной для убийства Антона. Но те, кто ответственен за это преступление, опасны и хитры. Вывести их на чистую воду будет непросто.

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Список серий 1-го сезона сериала «Загадка Цезаря» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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