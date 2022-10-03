В 1 сезоне сериала «Надвое» события разворачиваются в городе на Неве, который славится своими белыми ночами, разводом мостов и романтическими видами с крыш. Однажды двое приятелей Саша и Костя приезжают в Санкт-Петербург по рабочим делам. Конечно, молодые парни планируют совместить полезное с приятным и вволю погулять по Северной столице. Уладив деловые вопросы, Александр и Константин наслаждаются прогулками по Питеру и случайно знакомятся с двумя девушками. Молодые люди даже не догадываются, что в скором времени эта встреча в корне изменит их жизни окончательно и безвозвратно.