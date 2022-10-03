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Надвое 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Надвое
Киноафиша Сериалы Надвое Сезоны Сезон 1

Надвое 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Надвое»

В 1 сезоне сериала «Надвое» события разворачиваются в городе на Неве, который славится своими белыми ночами, разводом мостов и романтическими видами с крыш. Однажды двое приятелей Саша и Костя приезжают в Санкт-Петербург по рабочим делам. Конечно, молодые парни планируют совместить полезное с приятным и вволю погулять по Северной столице. Уладив деловые вопросы, Александр и Константин наслаждаются прогулками по Питеру и случайно знакомятся с двумя девушками. Молодые люди даже не догадываются, что в скором времени эта встреча в корне изменит их жизни окончательно и безвозвратно.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Надвое График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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