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М 2022, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы М Сезоны Сезон 1
М
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «М»

В 1 сезоне сериала «М» Мария жила в солнечном приветливом Дубае и наслаждалась беспечностью своего бытия. Она могла себе позволить массу ярких впечатлений. Но однажды в жизни молодой девушки произошел крутой поворот. По непредвиденному стечению обстоятельств ее жизнь поменялась, и это произошло слишком стремительно. Героиня покинула Арабские Эмираты и отправилась российскую глубинку, чтобы... оказаться там в женском монастыре. В другом климате, в окружении совсем другого склада людей Мария чувствует себя не в своей тарелке. Ей предстоит многое пережить, чтобы найти себя в этой среде.

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Список серий сериала М

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Сезон 1
График выхода всех сериалов
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