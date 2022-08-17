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Не вызывая подозрений 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не вызывая подозрений
Киноафиша Сериалы Не вызывая подозрений Сезоны Сезон 1

Nada Suspeitos 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не вызывая подозрений»

В 1 сезоне сериала «Не вызывая подозрений» в собственном шикарном особняке обнаруживают убитым известного плейбоя и дамского угодника. Подозреваемых оказывается целый набор. Выясняется, что мужчина годами обманывал многих женщин, влюблял их в себя, обирал до нитки и бросал. Причем как раз в день убийства сразу трое его обиженных бывших разом, не сговариваясь, решили навестить любовника. Дамы взяли с собой подруг, родных и даже адвокатов. Но теперь все они находятся в равном положении – в качестве главных подозреваемых по делу об убийстве. Им нельзя выходить из дома жертвы, пока преступник не будет вычислен.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий сериала Не вызывая подозрений График выхода всех сериалов
Сезон 1
Три жены Жоржиньо Пейшоту The three wives of Jorginho Peixoto
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2022
Иногда дворецкий этого не делал Sometimes the butler didn't do it
Сезон 1 Серия 2
17 августа 2022
Железная воля Жоржиньо Jorginho's iron will
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2022
Вынос пепла Taking out the ash
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2022
Никто не ожидал No one was expecting
Сезон 1 Серия 5
17 августа 2022
Реконструкция The reconstruction
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2022
Похороны Funeral party
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2022
Тайный друг The secret friend
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2022
Следующая жертва The next victim
Сезон 1 Серия 9
17 августа 2022
График выхода всех сериалов
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