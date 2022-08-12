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Их собственная лига 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Их собственная лига
Киноафиша Сериалы Их собственная лига Сезоны Сезон 1

A League of Their Own
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Их собственная лига»

В 1 сезоне сериала «Их собственная лига» действие начинается в 1943 году. Пока в Европе бушует война, Америка поднимает боевой дух своих граждан с помощью спорта. В Чикаго проходит отборочный тур Всеамериканской женской профессиональной бейсбольной лиги. Стать настоящими спортсменками мечтают многие молодые женщины. В город съезжаются даже те, у кого, казалось бы, не может быть никаких шансов на успех. Приезжает на пробы и Карсон Шоу из небольшого отдаленного городка. Ей удается попасть в команду, в то время как местная жительница Макс Чэпмен неожиданно для себя проваливает испытание.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Их собственная лига» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Взбей Batter Up
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2022
Найди пробел Find the Gap
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2022
Отрежь The Cut Off
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2022
Свитч-хиттер Switch Hitter
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2022
Отступление Back Footed
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
Кража дома Stealing Home
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2022
Полный счет Full Count
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2022
Идеальная игра Perfect Game
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2022
График выхода всех сериалов
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