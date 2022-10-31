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Балабол 6 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Балабол 6
Киноафиша Сериалы Балабол 6 Сезоны Сезон 1

Балабол 6 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Балабол 6»

В 1 сезоне сериала «Балабол 6» продолжаются приключения обаятельного и ироничного оперативника российской полиции Александра Балабина. Мужчина уже много лет разведен с бывшей супругой Еленой и полностью посвящает свою жизнь работе. Но случаются и в его жизни страстные романы, переворачивающие все с ног на голову. Так, свидание с любовью юности Анжеликой чуть было не оказывается для мужчины фатальным, причем отнюдь не в положительном смысле. Теперь герой должен разобраться с последствиями своих опрометчивых решений, не забывая при этом периодически появляться в участке и ловить преступников.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Балабол 6 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 ноября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 ноября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 ноября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
8 ноября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
8 ноября 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
9 ноября 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
9 ноября 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
10 ноября 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
10 ноября 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
11 ноября 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
11 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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