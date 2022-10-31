В 1 сезоне сериала «Балабол 6» продолжаются приключения обаятельного и ироничного оперативника российской полиции Александра Балабина. Мужчина уже много лет разведен с бывшей супругой Еленой и полностью посвящает свою жизнь работе. Но случаются и в его жизни страстные романы, переворачивающие все с ног на голову. Так, свидание с любовью юности Анжеликой чуть было не оказывается для мужчины фатальным, причем отнюдь не в положительном смысле. Теперь герой должен разобраться с последствиями своих опрометчивых решений, не забывая при этом периодически появляться в участке и ловить преступников.