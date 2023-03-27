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Стражник 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Стражник
Киноафиша Сериалы Стражник Сезоны Сезон 1

Стражник 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стражник»

В 1 сезоне сериала «Стражник» боец спецназа Михаил приезжает из столицы на юбилей отца в Мурманскую область. Его родитель – по-настоящему уважаемый в городе человек, полковник полиции и руководитель местной Росгвардии Николай Царев. Однако в самый разгар пышного празднества в банкетный зал врывается ОМОН и арестовывает юбиляра. Выясняется, что следователь Юлия Борисоглебская обвиняет Николая в злоупотреблении служебными полномочиями, рэкете, коррупции и связи с бандитами. Но ни Миша, ни его лучший друг Руслан не верят, что такое возможно. Парень решает устроиться в полицию и лично узнать правду.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Стражник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 апреля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 апреля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 апреля 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 апреля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 апреля 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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