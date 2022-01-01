Сериал «Сексоголики» – это российская романтическая комедия о девушке, страдающей необычным психическим заболеванием. Саша зависима от секса, что сильно портит ее личную жизнь. Героиня без ума влюбляется в обаятельного и заботливого Андрея, но по правилам клуба анонимных сексоголиков она не может вступить с ним в интимную связь, не состоя в законном браке. Девушка так боится признаться ему в этой проблеме, что рискует потерять свою любовь. Накануне свадьбы Саша чуть было не нарушает запрет, вот только не с Андреем…