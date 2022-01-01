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Киноафиша Сериалы Сексоголики
Сексоголики (2022 - …) Сексоголики
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис IVI
О чем сериал

Сериал «Сексоголики» – это российская романтическая комедия о девушке, страдающей необычным психическим заболеванием. Саша зависима от секса, что сильно портит ее личную жизнь. Героиня без ума влюбляется в обаятельного и заботливого Андрея, но по правилам клуба анонимных сексоголиков она не может вступить с ним в интимную связь, не состоя в законном браке. Девушка так боится признаться ему в этой проблеме, что рискует потерять свою любовь. Накануне свадьбы Саша чуть было не нарушает запрет, вот только не с Андреем…

В ролях
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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