В 1 сезоне сериала «Ты моя мама?» 39-летняя Татьяна Сухова пережила тяжелое испытание. Ее новорожденный ребенок погиб, а сама женщина навсегда лишилась возможности иметь собственных детей. После этого героиня, до замужества работавшая врачом-психотерапевтом, решает открыть свою клинику усыновления детей-сирот. Несмотря на огромное количество трудностей и личные проблемы с супругом-олигархом, Таня налаживает жизнь детей-сирот и помогает бездетным семьям. Ей оказывают содействие бывшие однокурсники – талантливый педиатр Шурик Углов и многодетный врач-генетик Игорь Голубовский.