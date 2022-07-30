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Ты моя мама? 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ты моя мама?
Киноафиша Сериалы Ты моя мама? Сезоны Сезон 1

Ты моя мама? 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ты моя мама?»

В 1 сезоне сериала «Ты моя мама?» 39-летняя Татьяна Сухова пережила тяжелое испытание. Ее новорожденный ребенок погиб, а сама женщина навсегда лишилась возможности иметь собственных детей. После этого героиня, до замужества работавшая врачом-психотерапевтом, решает открыть свою клинику усыновления детей-сирот. Несмотря на огромное количество трудностей и личные проблемы с супругом-олигархом, Таня налаживает жизнь детей-сирот и помогает бездетным семьям. Ей оказывают содействие бывшие однокурсники – талантливый педиатр Шурик Углов и многодетный врач-генетик Игорь Голубовский.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ты моя мама?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 июля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 июля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 июля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 июля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 июля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 июля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 июля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 июля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 июля 2022
График выхода всех сериалов
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