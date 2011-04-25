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Демоны 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Демоны
Киноафиша Сериалы Демоны Сезоны Сезон 1

Демоны 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Демоны»

В 1 сезоне сериала «Демоны» зрители знакомятся с успешным и честным предпринимателем Дмитрием Назаровым. Он владеет сетью развлекательных центров, помогает городу, а собственные сотрудники его практически боготворят. Но есть одно «но»: в прошлом Дмитрий был воротилой преступного мира, главарем известной группировки по кличке Демон. И верная ему команда осталась у мужчины именно с тех времен благодаря привычке держаться вместе и прикрывать друг друга. Вот только не все верят, что Назаров действительно изменился, а потому его жизнь все еще находится в опасности по вине бывших «коллег».

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Демоны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 апреля 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 апреля 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 апреля 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 апреля 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 апреля 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 апреля 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 апреля 2011
График выхода всех сериалов
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