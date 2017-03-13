В 1 сезоне сериала «Не вместе» домохозяйка Евгения узнает, что любимый супруг Вячеслав давно ей изменяет. Сперва женщина впадает в настоящее отчаяние, но вскоре перспектива проясняется, и героиня понимает, что развод может стать в ее жизни новым шансом. Очень быстро она встает на ноги, открывает совместно с подругой дамский ночной клуб «Смелая девочка» и погружается в романтические перипетии с мужчиной, в которого она когда-то дано была влюблена. А вот самому изменщику Славе приходится несладко. Он остается с четырнадцатилетней дочерью, совершенно не приспособленный к самостоятельному холостяцкому быту.