Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие матери: прятки на выживание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Не вместе
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Не вместе
Не вместе (2017 - 2017) Не вместе 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Герои мелодраматического сериала «Не вместе» – семейная пара, переживающая тяжелый развод. Вячеслав признается своей супруге, что он ей изменил. Та приходит в отчаяние, но быстро понимает, что для нее это не приговор, а шанс стать счастливее. Она открывает собственный клуб для девушек, встречает парня, который когда-то был в нее влюблен, и погружается в радости «второй молодости». А вот Слава никак не может привыкнуть к тому, что с этих пор он одинокий мужчина. Да и их дочери Вике развод не по вкусу.

В ролях
В ролях
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Не вместе - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Приложение киноафиши