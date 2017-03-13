Герои мелодраматического сериала «Не вместе» – семейная пара, переживающая тяжелый развод. Вячеслав признается своей супруге, что он ей изменил. Та приходит в отчаяние, но быстро понимает, что для нее это не приговор, а шанс стать счастливее. Она открывает собственный клуб для девушек, встречает парня, который когда-то был в нее влюблен, и погружается в радости «второй молодости». А вот Слава никак не может привыкнуть к тому, что с этих пор он одинокий мужчина. Да и их дочери Вике развод не по вкусу.