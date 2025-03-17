Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

История любви Советского Союза 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала История любви Советского Союза
Киноафиша Сериалы История любви Советского Союза Сезоны Сезон 1

Istoriya lyubvi Sovetskogo Soyuza 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «История любви Советского Союза»

В 1 сезоне сериала «Истрория любви Советского Союза» в центре событий великая советская актриса, покорившая граждан страны своим талантом перевоплощения. Она стала настоящей иконой этого непростого, но яркого исторического периода. Также героями становятся граждане СССР - отчаянные и амбициозные, не видевшие разрушений революции и хаоса гражданской войны. Они мечтают создать на обломках цивилизации другую жизнь, в которой не будет гибели и боли. Это история о подвигах и всесоюзном успехе, предательстве и преданности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени непростых испытаний.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «История любви Советского Союза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2025
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше