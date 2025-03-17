В 1 сезоне сериала «Истрория любви Советского Союза» в центре событий великая советская актриса, покорившая граждан страны своим талантом перевоплощения. Она стала настоящей иконой этого непростого, но яркого исторического периода. Также героями становятся граждане СССР - отчаянные и амбициозные, не видевшие разрушений революции и хаоса гражданской войны. Они мечтают создать на обломках цивилизации другую жизнь, в которой не будет гибели и боли. Это история о подвигах и всесоюзном успехе, предательстве и преданности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени непростых испытаний.