В 1 сезоне сериала «Галопом по Копенгагену» действие разворачивается в самом сердце датской столицы. Представители криминальной среды Копенгагена живут своей привычной жизнью. Члены различных кланов и мафиозных структур воюют за власть и лидирующие позиции, решают свои темные делишки между собой. Именно в этот мир с головой окунается молодая, но весьма отважная девушка по имени Миу. Казалось бы, этот мир не для юных героинь. Однако Миу со своей природной дерзостью и склонностью к авантюрам смотрит прямо в лицо любой угрозе. Ее ожидает множество захватывающих и опасных приключений.