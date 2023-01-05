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Галопом по Копенгагену 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Галопом по Копенгагену
Киноафиша Сериалы Галопом по Копенгагену Сезоны Сезон 1

Copenhagen Cowboy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Галопом по Копенгагену»

В 1 сезоне сериала «Галопом по Копенгагену» действие разворачивается в самом сердце датской столицы. Представители криминальной среды Копенгагена живут своей привычной жизнью. Члены различных кланов и мафиозных структур воюют за власть и лидирующие позиции, решают свои темные делишки между собой. Именно в этот мир с головой окунается молодая, но весьма отважная девушка по имени Миу. Казалось бы, этот мир не для юных героинь. Однако Миу со своей природной дерзостью и склонностью к авантюрам смотрит прямо в лицо любой угрозе. Ее ожидает множество захватывающих и опасных приключений.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Галопом по Копенгагену График выхода всех сериалов
Сезон 1
Таинственная Миу Den mystiske Miu
Сезон 1 Серия 1
5 января 2023
Имя мне — возмездие Hævn er mit navn
Сезон 1 Серия 2
5 января 2023
«Дракон-Палас» Dragon Palace
Сезон 1 Серия 3
5 января 2023
С любовью, господин Чан Kærlig hilsen Mr. Chiang
Сезон 1 Серия 4
5 января 2023
Копенгаген Copenhagen
Сезон 1 Серия 5
5 января 2023
Небеса обрушатся Himlen vil falde
Сезон 1 Серия 6
5 января 2023
График выхода всех сериалов
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