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Добро пожаловать в «Рексем» 2022, 4 сезон
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Добро пожаловать в «Рексем»
Сезоны
Сезон 4
Welcome to Wrexham
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
15 мая 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.3
IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать в «Рексем»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Все на кон?
All In?
Сезон 4
Серия 1
15 мая 2025
Большие надежды
High Hopes
Сезон 4
Серия 2
15 мая 2025
Футбольный клуб Disney
Disney FC
Сезон 4
Серия 3
22 мая 2025
Построено на века
Built to Last
Сезон 4
Серия 4
29 мая 2025
Все возможно
Anything's Possible
Сезон 4
Серия 5
5 июня 2025
Красные драконы
Red Dragons
Сезон 4
Серия 6
12 июня 2025
Жизнь или смерть
Life or Death
Сезон 4
Серия 7
19 июня 2025
Сделайте «Рексем»
Do a Wrexham
Сезон 4
Серия 8
26 июня 2025
График выхода всех сериалов
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