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Шеф. Мужская работа 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шеф. Мужская работа
Киноафиша Сериалы Шеф. Мужская работа Сезоны Сезон 1

Shef. Muzhskaya rabota 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шеф. Мужская работа»

В 1 сезоне сериала «Шеф. Мужская работа» Виктор Расторгуев уже три года служит в Москве, он возглавляет операцию по захвату преступной группировки. «Крот», работающий под прикрытием, сообщает, что в Подмосковье скоро прибудет крупная партия наркотиков. Становится известно, что груз отправил загадочный самарский преступный авторитет. При этом фура шла из Петербурга: при чем здесь Самара, никому не понятно. Расторгуев мечтает вернуться в любимый Питер и напоминает начальнику о его обещании. Момент оказывается подходящим, и Новожилов соглашается перевести Витю. «Шеф» наконец-то возвращается в родной город и принимается за расследование.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Шеф. Мужская работа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 января 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 января 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 января 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 января 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 февраля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 февраля 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 февраля 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 февраля 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 февраля 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 февраля 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 февраля 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 февраля 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
6 февраля 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
6 февраля 2024
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
7 февраля 2024
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
7 февраля 2024
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
8 февраля 2024
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
8 февраля 2024
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
9 февраля 2024
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
9 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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