В 1 сезоне сериала «Шеф. Мужская работа» Виктор Расторгуев уже три года служит в Москве, он возглавляет операцию по захвату преступной группировки. «Крот», работающий под прикрытием, сообщает, что в Подмосковье скоро прибудет крупная партия наркотиков. Становится известно, что груз отправил загадочный самарский преступный авторитет. При этом фура шла из Петербурга: при чем здесь Самара, никому не понятно. Расторгуев мечтает вернуться в любимый Питер и напоминает начальнику о его обещании. Момент оказывается подходящим, и Новожилов соглашается перевести Витю. «Шеф» наконец-то возвращается в родной город и принимается за расследование.