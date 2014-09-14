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Шеф. Новая жизнь 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шеф. Новая жизнь
Киноафиша Сериалы Шеф. Новая жизнь Сезоны Сезон 1

Шеф. Новая жизнь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шеф. Новая жизнь»

В 1 сезоне сериала «Шеф. Новая жизнь» бывший полковник полиции Виктор Расторгуев дает показания в суде против членов преступной банды, которую некогда возглавлял его близкий друг и начальник Константин Лыков. Теперь жизнь Вити и его близких в опасности. Он соглашается на инсценировку своей смерти в рамках программы защиты свидетелей. Вместе со своей любимой женщиной Дашей и дочерью Полиной он переезжает в сибирский городок Томилинск, притворяется обычным таксистом и берет новое имя. Но спокойная жизнь не складывается, ведь Витя привык выступать против преступности и защищать людей. Возможность для этого он видит и в Томилинске.

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Список серий 1-го сезона сериала «Шеф. Новая жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2014
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 сентября 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 сентября 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 сентября 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 сентября 2014
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 сентября 2014
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
18 сентября 2014
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 сентября 2014
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 сентября 2014
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 сентября 2014
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
21 сентября 2014
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
22 сентября 2014
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
22 сентября 2014
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
22 сентября 2014
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
22 сентября 2014
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
23 сентября 2014
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
23 сентября 2014
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
23 сентября 2014
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
23 сентября 2014
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
24 сентября 2014
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
24 сентября 2014
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
24 сентября 2014
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
24 сентября 2014
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
25 сентября 2014
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
25 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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