В 1 сезоне сериала «Шеф. Новая жизнь» бывший полковник полиции Виктор Расторгуев дает показания в суде против членов преступной банды, которую некогда возглавлял его близкий друг и начальник Константин Лыков. Теперь жизнь Вити и его близких в опасности. Он соглашается на инсценировку своей смерти в рамках программы защиты свидетелей. Вместе со своей любимой женщиной Дашей и дочерью Полиной он переезжает в сибирский городок Томилинск, притворяется обычным таксистом и берет новое имя. Но спокойная жизнь не складывается, ведь Витя привык выступать против преступности и защищать людей. Возможность для этого он видит и в Томилинске.