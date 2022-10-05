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Вампир Реджинальд 2022 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вампир Реджинальд
Киноафиша Сериалы Вампир Реджинальд Сезоны Сезон 1

Reginald the Vampire
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вампир Реджинальд»

В 1 сезоне сериала «Вампир Реджинальд» в центре событий оказывается толстый и неповоротливый кровосос по имени Реджинальд. Его окружают худые, привлекательные и тщеславные вампиры. От одного их облика Реджинальд еще больше погрязает в своих комплексах. Он влюбляется в девушку, которая воротит от него нос, каждый день терпит неудачи на работе, сталкиваясь с начальником, и избегает верховного вампира, искренне желающего Реджинальду гибели. К счастью, в один прекрасный день герой узнает, что обладает невероятными способностями. Это открытие меняет его жизнь и помогает справиться с трудностями.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вампир Реджинальд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мертвый груз Dead Weight
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2022
Голод The Hunger
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2022
Гипнос Hypnos
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2022
Все время в мире All the Time in the World
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2022
Влюбленные дураки Fools in Love
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2022
На полпути к тройничку Halfway to a Threeway
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2022
Последний день нашего знакомства The Last Day of Our Acquaintance
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2022
Одиссея The Odyssey
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2022
Никто не умирает за то, что не сдал экзамены No One Dies for Failing the SATs
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2022
Реджинальд Эндрюс за пределами Тандердома Reginald Andres Beyond Thunderdome
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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