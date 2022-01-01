Отзывы о сериале «Reginald the Vampire»

«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех

Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь

«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам

Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу

Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой

Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение

По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах

«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом

«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка

Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»

Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили