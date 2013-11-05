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Шеф 2 2012 - 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шеф 2
Киноафиша Сериалы Шеф 2 Сезоны Сезон 1

Шеф 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шеф 2»

В 1  сезоне сериала «Шеф 2» продолжается история бывшего полковника полиции Виктора Расторгуева. Теперь он осужден за повышение должностных полномочий. Мужчина отбывает наказание в колонии строгого режима. Там он знакомится с майором Карпатовым. Этот мужчина сидит за вымогательство, однако он уверяет, что взял на себя вину своего начальника – влиятельного генерала. Через полтора года Расторгуев выходит на свободу, однако там его никто не ждет: близкие отвернулись, а прежние коллеги не хотят иметь с ним ничего общего. Но вскоре выясняется, что без опыта Виктора справиться с одним важным заданием практически невозможно.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шеф 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
11 ноября 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 ноября 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 ноября 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 ноября 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 ноября 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
13 ноября 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
14 ноября 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 ноября 2013
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
18 ноября 2013
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
18 ноября 2013
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
19 ноября 2013
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
19 ноября 2013
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
20 ноября 2013
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
20 ноября 2013
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
21 ноября 2013
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
21 ноября 2013
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
25 ноября 2013
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
25 ноября 2013
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
26 ноября 2013
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
26 ноября 2013
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
27 ноября 2013
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
27 ноября 2013
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
28 ноября 2013
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
28 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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