В 1 сезоне сериала «Шеф 2» продолжается история бывшего полковника полиции Виктора Расторгуева. Теперь он осужден за повышение должностных полномочий. Мужчина отбывает наказание в колонии строгого режима. Там он знакомится с майором Карпатовым. Этот мужчина сидит за вымогательство, однако он уверяет, что взял на себя вину своего начальника – влиятельного генерала. Через полтора года Расторгуев выходит на свободу, однако там его никто не ждет: близкие отвернулись, а прежние коллеги не хотят иметь с ним ничего общего. Но вскоре выясняется, что без опыта Виктора справиться с одним важным заданием практически невозможно.