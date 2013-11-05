Сериал «Шеф 2» – это продолжение криминальной драмы о полковнике Расторгуеве. Виктор отбывает наказание в колонии за превышение должностных полномочий. Там он знакомится с майором Карпатовым, который отправился за решетку, взяв на себя вину своего начальника. Выйдя на свободу через полтора года, Расторгуев понимает, что все близкие, включая жену и сына, от него отвернулись. Тем временем один из его бывших коллег работает под прикрытием, и ему не на кого положиться, кроме старого боевого товарища.