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Постер к сериалу Шеф 2
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Киноафиша Сериалы Шеф 2
Шеф 2 (2012 - 2013) Шеф 2 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Шеф 2» – это продолжение криминальной драмы о полковнике Расторгуеве. Виктор отбывает наказание в колонии за превышение должностных полномочий. Там он знакомится с майором Карпатовым, который отправился за решетку, взяв на себя вину своего начальника. Выйдя на свободу через полтора года, Расторгуев понимает, что все близкие, включая жену и сына, от него отвернулись. Тем временем один из его бывших коллег работает под прикрытием, и ему не на кого положиться, кроме старого боевого товарища.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Ян Цапник
Ян Цапник
Сергей Апрельский
Сергей Апрельский
Сергей Кошонин
Сергей Кошонин
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шеф 2 - Сезон 1 Сезон 1
2013, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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