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Нарушители 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Нарушители
Киноафиша Сериалы Нарушители Сезоны Сезон 2

The Outlaws 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Нарушители»

Во 2 сезоне сериала «Нарушители» общественные работы в Бристоле продолжаются. Отношения в коллективе весьма натянуты, каждый из членов группы снова сталкивается с проблемами. Чтобы спасти собственные жизни, преступники рассматривают очень рискованный способ заработать большую сумму денег. В это самое время два знакомых сыщика начинают активно интересоваться криминальным авторитетом из британской столицы. Постепенно нелегальный бизнес героев начинает работать как хорошо отлаженный механизм. В общественном центре вновь появляются недовольные и вспыхивают очередные протестные акции.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Нарушители График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
5 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
5 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
5 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
5 июня 2022
График выхода всех сериалов
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