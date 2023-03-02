В 1 сезоне сериала «Король и Шут» представлена история творческого пути культового исполнителя Михаила «Горшка» Горшенева. Он ушел из жизни в 2013 году и был похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой Виктора Цоя. Горшенев был основателем и фронтменом панк-группы «Король и Шут». После его смерти коллектив прекратил свое существование, а музыканты образовали группу «Северный флот». Многие песни Горшенева по-прежнему пользуются популярностью среди российских любителей рок-музыки. Некоторые музыкальные композиции продолжает исполнять участник «Короля и Шута» Андрей Князев.