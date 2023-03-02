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Король и Шут 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Король и Шут
Киноафиша Сериалы Король и Шут Сезоны Сезон 1

Korol i Shut 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король и Шут»

В 1 сезоне сериала «Король и Шут» представлена история творческого пути культового исполнителя Михаила «Горшка» Горшенева. Он ушел из жизни в 2013 году и был похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой Виктора Цоя. Горшенев был основателем и фронтменом панк-группы «Король и Шут». После его смерти коллектив прекратил свое существование, а музыканты образовали группу «Северный флот». Многие песни Горшенева по-прежнему пользуются популярностью среди российских любителей рок-музыки. Некоторые музыкальные композиции продолжает исполнять участник «Короля и Шута» Андрей Князев.

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Список серий 1-го сезона сериала «Король и Шут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2023
Специальный эпизод
Сезон 1 Серия 9
7 августа 2023
График выхода всех сериалов
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