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Бежать 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бежать
Киноафиша Сериалы Бежать Сезоны Сезон 1

Бежать 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бежать»

В 1 сезоне сериала «Бежать» Илья Мохов является успешным следователем столичной прокуратуры. Он возглавляет команду, которая раскрыла серию сложнейших преступлений. Но его уверенность в справедливости судебной системы рухнула в одночасье. Это произошло после столкновения с опасной преступной группировкой, которая начала угрожать Илье расправой. Бандиты хотели, чтобы он закрыл дело о коррупции, которое долгое время вела его команда. После того как Мохов отказался идти на уступки, они напали на его супругу и убили ее. Но во время судебного слушания их отпустили в связи с недостаточностью улик.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бежать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 июня 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 июня 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 июня 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 июля 2011
График выхода всех сериалов
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