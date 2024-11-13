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Заговор сестер Гарви 2022 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Заговор сестер Гарви
Киноафиша Сериалы Заговор сестер Гарви Сезоны Сезон 2

Bad Sisters
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Заговор сестер Гарви»

Во 2 сезоне сериала «Заговор сестер Гарви» продолжаются опасные приключения пяти осиротевших молодых женщин из семейства Гарви. Биби загорается новой смелой идеей, которая может помочь всему семейству. Благополучие Грейс оказывается под угрозой, и старшие сестры пытаются ее образумить. Бекка полна решимости доказать, что Ева ошибается, но ее уверенность может привести к нежелательным последствиям. Мэтт узнает страшную правду, а Джон Пол подкидывает девочкам еще одну неожиданную загадку из прошлого. Всем сестрам придется пройти непростую проверку реальностью и столкнуться с семейными тайнами.

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Список серий сериала Заговор сестер Гарви График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Хорошие сестры Good Sisters
Сезон 2 Серия 1
13 ноября 2024
Покаяние Penance
Сезон 2 Серия 2
13 ноября 2024
Исчезновение Missing
Сезон 2 Серия 3
20 ноября 2024
Подозреваемая Person of Interest
Сезон 2 Серия 4
27 ноября 2024
Бум Boom
Сезон 2 Серия 5
4 декабря 2024
Кто в воде Who by Water
Сезон 2 Серия 6
11 декабря 2024
Как выбрать конченого How to Pick a Prick
Сезон 2 Серия 7
18 декабря 2024
На краю пропасти Cliff Hanger
Сезон 2 Серия 8
24 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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