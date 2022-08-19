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Заговор сестер Гарви 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заговор сестер Гарви
Киноафиша Сериалы Заговор сестер Гарви Сезоны Сезон 1

Bad Sisters
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Заговор сестер Гарви»

В 1 сезоне сериала «Заговор сестер Гарви» в центре событий оказываются пять молодых женщин, связанных кровными узами. Сестры Гарви рано остались без родителей. После того как те ушли из жизни, девушки поняли, что остались одни на белом свете. Теперь лишь они сами в силах о себе позаботиться. Сестры Гарви выросли, каждая из них пошла своей дорогой. Однако ни одна не забыла об обещании, данном остальным сестрам. В самый мрачный период их жизни каждая должна стать для другой настоящей опорой и поддержать, что бы ни происходило. Вне зависимости от обстоятельств Гарви всегда стоят друг за дружку горой.

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Список серий сериала Заговор сестер Гарви График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Конец The Prick
Сезон 1 Серия 1
19 августа 2022
Взорвать человека Explode a Man
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2022
Печеночный паштет Chopper Liver
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2022
Малышка Бекка Baby Becka
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2022
Око за око Eye for an Eye
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2022
Всплеск Splash
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2022
Покойся с миром Rest in Peace
Сезон 1 Серия 7
23 сентября 2022
Жестокая правда The Cold Truth
Сезон 1 Серия 8
30 сентября 2022
Во все тяжкие Going Rogue
Сезон 1 Серия 9
7 октября 2022
Спасти Грейс Saving Grace
Сезон 1 Серия 10
14 октября 2022
График выхода всех сериалов
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