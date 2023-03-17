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Никаких следов 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Никаких следов
Киноафиша Сериалы Никаких следов Сезоны Сезон 1

Sin huellas
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Никаких следов»

В 1 сезоне сериала «Никаких следов» в центре событий оказываются две молодые женщины по имени Дези и Ката, цыганка и мексиканка. Они работают уборщицами и постоянно испытывают финансовые трудности. Ситуация усугубляется, когда их без предупреждения увольняют с работы. Находясь в бедственном положении, девушки соглашаются убрать в особняке Розелло, одной из самых известных семей в Аликанте. Все идет прекрасно, пока они не натыкаются на труп, принадлежащий женщине. После первого шока Ката и Дези понимают, что они очистили место преступления, тем самым уничтожив улики и следы. Им приходится бежать...

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Никаких следов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Раскачиваясь Bamboleo
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
Мусор Basura
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2023
Беглецы Fugitivas
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2023
Прозрачный как вода Claro como el agua
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
Дакота Dakota
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2023
Новая обувь Zapatos nuevos
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2023
Охота La cacería
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2023
Дикий Аликанте Salvaje Alicante
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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