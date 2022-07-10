Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Анархисты 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анархисты
Киноафиша Сериалы Анархисты Сезоны Сезон 1

The Anarchists
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анархисты»

В 1 сезоне сериала «Анархисты» поначалу ничто не предвещало того, что спонтанная встреча единомышленников превратится в ежегодное мероприятие, размах которого будет постоянно расти. Вскоре происходящее вызвало интерес руководителей криптовалютных компаний. В качестве приглашенных спикеров в мероприятии приняли участие Рон Пол и инвестор BitCoin Роджер Вер. В один из самых опасных городов мира одновременно съехались люди, которые сражаются за свободу и пренебрегают правилами. Вскоре идеология сталкивается с непредсказуемостью природы человека. Отношения рушатся, конкуренция растет, и в конце концов погибают люди

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Анархисты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Движение The Movement
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2022
Раздвоение свободы Forking Freedom
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2022
Валюта Currency
Сезон 1 Серия 3
24 июля 2022
Жизнь без закона Living Without the Law
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2022
Ущерб Damage
Сезон 1 Серия 5
7 августа 2022
Уходя Leaving
Сезон 1 Серия 6
14 августа 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше