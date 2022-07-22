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Уверенным шагом 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уверенным шагом
Киноафиша Сериалы Уверенным шагом Сезоны Сезон 1

Best Foot Forward
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уверенным шагом»

В 1 сезоне сериала «Уверенным шагом» до своих двенадцати лет Джош не ходил в обычную школу. Учителя и репетиторы приходили к нему на дом. Мальчик всегда знал, что отличается от своих сверстников, ведь он вынужден ходить в протезе. Однако теперь родителям приходится отдать мальчика в государственное учебное заведение. Джошу нелегко освоиться в социуме, ведь он привык проводить время в одиночестве. Больше всего подростка тревожит необходимость рассказать о своей особенности. Ему кажется, что над ним будут смеяться. Но родители и верные друзья помогают мальчику смело взглянуть в лицо переменам.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Уверенным шагом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Средняя школа Public School
Сезон 1 Серия 1
22 июля 2022
Лифт Elevator
Сезон 1 Серия 2
22 июля 2022
Клубы Clubs
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2022
Футбол Soccer
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2022
Поп-викторина Pop Quiz
Сезон 1 Серия 5
22 июля 2022
Хэллоуин Halloween
Сезон 1 Серия 6
22 июля 2022
Ночь кино Movie Night
Сезон 1 Серия 7
22 июля 2022
Скейтборд Skateboard
Сезон 1 Серия 8
22 июля 2022
Знаменательный день Field Day
Сезон 1 Серия 9
22 июля 2022
Школа танцев School Dance
Сезон 1 Серия 10
22 июля 2022
График выхода всех сериалов
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