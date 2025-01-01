Постеры сериала «Уверенным шагом»

В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал

Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца

Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года

«Етить твою богомышь» и другие перлы: угадайте героев «Сватов» по 8 «разрывным» цитатам Ковалевых и Будько

Бесконечная петля ужаса, породившая «Начало»: Нолан начал свой путь с хоррора в духе Линча — и ему хватило 3-х минут, чтобы напугать

«Не то что корова – люди горят»: 4 жутких фильма СССР не уступают «Иди и смотри» – у №3 рейтинг даже выше, целых 8.4

«Время пролетает незаметно»: у «Далекого города» появился cерьезный конкурент – дизи только вышел, а уже получил 8.1 на IMDb

На их фоне «Великолепный век» почти документалка: в «Бриджертонах» — сплошная ложь, но самые дикие моменты из сериала оказались реальными

Проскурин обошелся с ней слишком жестоко: Глаголева не стерпела — и застращала всю съемочную группу «Выйти замуж за капитана»

Комичные детективы и капитан в куртке с шипами: в СССР был свой киберпанк, и вышел он за годы до «Призрака в доспехах»