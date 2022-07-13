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Чертовски больно 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чертовски больно
Киноафиша Сериалы Чертовски больно Сезоны Сезон 1

Hurts Like Hell 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Чертовски больно»

В 1 сезоне сериала «Чертовски больно» представлена история тайского бокса, вдохновленная реальными событиями. Создатели проекта постарались раскрыть особенности этого вида спорта и углубиться в остро стоящие проблемы. Боксеры на личном опыте знают, что боль после сражений проявляется не только в теле. Спортсмены, которые вовлечены в процесс и много лет посвятили борьбе, расплачиваются психологическими травмами и серьезными душевными страданиями. Они готовы откровенно поговорить об этом. Также свои истории расскажут комментаторы, владельцы ночных клубов, эксперты и многие другие люди, связанные с данным видом спорта.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чертовски больно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 июля 2022
График выхода всех сериалов
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