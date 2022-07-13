В 1 сезоне сериала «Чертовски больно» представлена история тайского бокса, вдохновленная реальными событиями. Создатели проекта постарались раскрыть особенности этого вида спорта и углубиться в остро стоящие проблемы. Боксеры на личном опыте знают, что боль после сражений проявляется не только в теле. Спортсмены, которые вовлечены в процесс и много лет посвятили борьбе, расплачиваются психологическими травмами и серьезными душевными страданиями. Они готовы откровенно поговорить об этом. Также свои истории расскажут комментаторы, владельцы ночных клубов, эксперты и многие другие люди, связанные с данным видом спорта.