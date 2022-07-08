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Самая длинная ночь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самая длинная ночь
Киноафиша Сериалы Самая длинная ночь Сезоны Сезон 1

La noche más larga
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Самая длинная ночь»

В 1 сезоне сериала «Самая длинная ночь» действие происходит в ночь на 24 декабря в тюрьме Монте Барука. В этом заведении содержатся преступники, страдающие психическими расстройствами. Команда вооруженных людей окружает учреждение, предварительно перекрыв связь с внешним миром. Они собираются поймать Саймона Лаго, опасного преступника, на счету которого огромное количество жертв. Он совершил серию жестоких преступлений. Охранники могли бы просто вручить его в руки правосудия. В таком случае длительного штурма удалось бы избежать. Однако события разворачиваются по другому сценарию.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Самая длинная ночь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2022
График выхода всех сериалов
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