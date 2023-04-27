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Акулопес 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Акулопес
Киноафиша Сериалы Акулопес Сезоны Сезон 3

Sharkdog 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 19
Продолжительность сезона 2 часа 13 минут
О чем 3-й сезон сериала «Акулопес»

В 3 сезоне сериала «Акулопес» продолжаются увлекательные приключения десятилетнего мальчишки Макса и его необычного питомца. Акулопес – наполовину собака, а наполовину – самая настоящая акула. Он ведет себя как верный и веселый щенок, не подозревая о своем загадочном происхождении, а потому зачастую не рассчитывает силы и устраивает в городке настоящий хаос. Вместе мальчик и его зубастый друг катаются на скейте, ходят в школу, знакомятся с соседскими ребятами и даже отправляются в поход. К сожалению, не все жители довольны таким соседством: против Акулопса затевается заговор. Малыша хотят поймать и отправить в зоопарк.

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Список серий сериала Акулопес График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Акулы, псы и акулопсы Sharks, Dogs and Sharkdogs
Сезон 3 Серия 1
27 апреля 2023
День Акулопса Sharkdoggy Day
Сезон 3 Серия 2
27 апреля 2023
Увлечения Барб Fins That Go Bump in the Night
Сезон 3 Серия 3
27 апреля 2023
Искусство и гномы Gnome Is Where the Art Is
Сезон 3 Серия 4
27 апреля 2023
Пёс-ищейка News Hounds
Сезон 3 Серия 5
27 апреля 2023
Акулопёс против Акулопса Sharkdog vs. Sharkdog
Сезон 3 Серия 6
27 апреля 2023
Всё спланировано All Mapped Out
Сезон 3 Серия 7
27 апреля 2023
Акулопёс на льду Sharkdog on Ice
Сезон 3 Серия 8
27 апреля 2023
Увлечения Барб How Barb Got Her Groove Back
Сезон 3 Серия 9
27 апреля 2023
Очень странные плавники Stranger Fins
Сезон 3 Серия 10
27 апреля 2023
Акулопёс и яичное приключение Мии Sharkdog and Mia's Eggcellent Adventure
Сезон 3 Серия 11
27 апреля 2023
Сквозь пургу Snow Way Out
Сезон 3 Серия 12
27 апреля 2023
Школа акулощенков School of Sharkpups
Сезон 3 Серия 13
27 апреля 2023
Как приручить акулощенков How to Train Your Sharkpups
Сезон 3 Серия 14
27 апреля 2023
Акулощенячьи лакомства Sharkbites and Pupcakes
Сезон 3 Серия 15
27 апреля 2023
Щенячий фанк Puptown Funk
Сезон 3 Серия 16
27 апреля 2023
Гав-гав и вперёд Pup, Pup and Away
Сезон 3 Серия 17
27 апреля 2023
Акулы на корабле Sharks on a Boat
Сезон 3 Серия 18
27 апреля 2023
Возвращение на остров Return to the Island
Сезон 3 Серия 19
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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