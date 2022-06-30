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Акулопес 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Акулопес
Киноафиша Сериалы Акулопес Сезоны Сезон 2

Sharkdog 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Акулопес»

Во 2 сезоне сериала «Акулопес» приключения десятилетнего подростка Макса и его необычного питомца продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона капитан Куигли, Деннис и мистер Хьюбель решили объединить усилия, чтобы схватить Шаркдога во время карнавала. Макс торопится в бой, чтобы спасти своего друга от беды, но в результате оказывается заложником на карусели. Однако Шаркдог успевает остановить качели. К тому же им приходят на помощь охранники. Макс и его приятель уезжают вместе с родителями мальчика. В новом сезоне друзья столкнуться с новыми испытаниями, в которых будет место как веселью, так и опасности.

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Список серий сериала Акулопес График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Летние дни акулы The Sharkdog Days of Summer
Сезон 2 Серия 1
30 июня 2022
В этой школе нет рыб No Fishes in This School
Сезон 2 Серия 2
30 июня 2022
Одичать Going Wild
Сезон 2 Серия 3
30 июня 2022
Не очень торжественное открытие A Not So Grand Opening
Сезон 2 Серия 4
30 июня 2022
Быстрый и рыбный The Fast and the Fishy
Сезон 2 Серия 5
30 июня 2022
Большая картинка The Big Picture
Сезон 2 Серия 6
30 июня 2022
Воздушная акула Air Sharkdog
Сезон 2 Серия 7
30 июня 2022
Больной как акула Sick as a Sharkdog
Сезон 2 Серия 8
30 июня 2022
Совок акулы The Sharkdog Scoop
Сезон 2 Серия 9
30 июня 2022
Животное для вечеринок The Party Animal
Сезон 2 Серия 10
30 июня 2022
Работать как акула Working Like a Sharkdog
Сезон 2 Серия 11
30 июня 2022
У акулы есть талант Sharkdog's Got Talent
Сезон 2 Серия 12
30 июня 2022
Метеоритное безумие Meteor Madness
Сезон 2 Серия 13
30 июня 2022
Друзья-вредители навсегда Pest Friends Forever
Сезон 2 Серия 14
30 июня 2022
Спать как младенец Sleeping Like a Baby
Сезон 2 Серия 15
30 июня 2022
Севиче на ужин Ceviche for Dinner
Сезон 2 Серия 16
30 июня 2022
Серфинг, Акулопес! Surf's Up, Sharkdog!
Сезон 2 Серия 17
30 июня 2022
Звездная рыба родилась A Star Fish Is Born
Сезон 2 Серия 18
30 июня 2022
Акула задремала! Sharknapped!
Сезон 2 Серия 19
30 июня 2022
Акулопес производит фурор Sharkdog Makes a Splash
Сезон 2 Серия 20
30 июня 2022
График выхода всех сериалов
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