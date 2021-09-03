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Акулопес 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Акулопес
Киноафиша Сериалы Акулопес Сезоны Сезон 1

Sharkdog 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Акулопес»

В 1 сезоне сериала «Акулопес» в свои десять лет Макс является довольно смышленым мальчишкой. И ему некогда скучать. Дело в том, что у юного героя есть весьма необычный лучший друг и по совместительству домашний питомец. Шаркдог представляет собой помесь собаки и акулы. Он представления не имеет, что в его жилах течет кровь безжалостного хищника, а значит, генетически он предрасположен к агрессии. Шаркдог без ума от Макса, и тот платит ему взаимностью. Но буйный темперамент Шаркдога нередко приводит к разрушительным последствиям, с которыми приходится разбираться его юному хозяину.

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Список серий сериала Акулопес График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Плавники в воде Fins in the Water
Сезон 1 Серия 1
3 сентября 2021
Дом, милый Акулопёс Home Sweet Sharkdog
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 2021
Не-апорт Unfetch
Сезон 1 Серия 3
3 сентября 2021
Конура для Акулопса Sharkdoghouse
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2021
Акулопёс-копатель Sharkdog Digs In
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2021
Великий охотник на акул The Great Shark Hunter
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2021
Акулки, акулки, акулки Sharks Sharks Sharks
Сезон 1 Серия 7
3 сентября 2021
Акулопёс один дома Sharkdog Home Alone
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2021
Мой прекрасный Акулопёс My Fair Sharkdog
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2021
Акулопёс ищет клад Shark Marks the Spot
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2021
Фишеры на рыбалке The Fishers Go Fishing
Сезон 1 Серия 11
3 сентября 2021
Прятки с Акулопсом Hide-and-Go-Shark
Сезон 1 Серия 12
3 сентября 2021
Акулопёс болеет Green Around the Gills
Сезон 1 Серия 13
3 сентября 2021
Буря в Фогги Спрингс A Storm in Foggy Springs
Сезон 1 Серия 14
3 сентября 2021
Ка-пук-ста Poots and Vegetables
Сезон 1 Серия 15
3 сентября 2021
Возвращение лунатика Return of the Nightwalker
Сезон 1 Серия 16
3 сентября 2021
Дрон Денниса Dennis Drones On
Сезон 1 Серия 17
3 сентября 2021
Нянька для Акулопса The Sharkdogsitter
Сезон 1 Серия 18
3 сентября 2021
Суматоха на Рыбном фестивале Fish Fiesta Freakout
Сезон 1 Серия 19
3 сентября 2021
Акулопёс – семья Sharkdog, Family
Сезон 1 Серия 20
3 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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