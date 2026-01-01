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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
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Награды и номинации «Мы – Апшоу»

Вся информация о сериале
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
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