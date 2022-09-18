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Крепкие орешки 2 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крепкие орешки 2
Киноафиша Сериалы Крепкие орешки 2 Сезоны Сезон 1

Крепкие орешки 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крепкие орешки 2»

В 1 сезоне сериала «Крепкие орешки 2» продолжатся увлекательные и опасные приключения оперативников Леонида Лаврова и Юрия Романова. Эта странная парочка вновь вынуждена работать вместе. Леня никак не может выяснить отношения со своими многочисленными девушками и ударяется во все тяжкие. А Юру в первую очередь волнуют проблемы детей и супружеское счастье. Несмотря на разность характеров, в паре полицейские показывают потрясающую раскрываемость дел. Поэтому, когда в Петербурге вновь появляется опасный серийный преступник, начальство в первую очередь вспоминает про этот дуэт противоположностей.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Крепкие орешки 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эта замечательная жизнь
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2022
Паранормальное явление
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2022
Шпионские игры
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2022
Апокалипсис сегодня
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 2022
Лжец, Лжец
Сезон 1 Серия 5
18 сентября 2022
Рыбка по имени Ванда
Сезон 1 Серия 6
18 сентября 2022
Бойцовский клуб
Сезон 1 Серия 7
18 сентября 2022
Пьяный мастер
Сезон 1 Серия 8
18 сентября 2022
Сладкая жизнь
Сезон 1 Серия 9
18 сентября 2022
Мстители
Сезон 1 Серия 10
18 сентября 2022
Старикам тут не место
Сезон 1 Серия 11
18 сентября 2022
Терминатор
Сезон 1 Серия 12
18 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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