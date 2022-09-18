В 1 сезоне сериала «Крепкие орешки 2» продолжатся увлекательные и опасные приключения оперативников Леонида Лаврова и Юрия Романова. Эта странная парочка вновь вынуждена работать вместе. Леня никак не может выяснить отношения со своими многочисленными девушками и ударяется во все тяжкие. А Юру в первую очередь волнуют проблемы детей и супружеское счастье. Несмотря на разность характеров, в паре полицейские показывают потрясающую раскрываемость дел. Поэтому, когда в Петербурге вновь появляется опасный серийный преступник, начальство в первую очередь вспоминает про этот дуэт противоположностей.