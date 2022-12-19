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Дама с собачкой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дама с собачкой
Киноафиша Сериалы Дама с собачкой Сезоны Сезон 1

Дама с собачкой 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дама с собачкой»

В 1 сезоне сериала «Дама с собачкой» пожилая вдова Агата Марфина переезжает к дочери в коттеджный поселок. Она тоскует по своему супругу и по прежней работе учительницы. Только любимый песик по кличке Скарлетт скрашивает серые будни пенсионерки. Однако приключения сами находят Агату Денисовну. Она случайно оказывается рядом во время загадочного преступления и решает самостоятельно в нем разобраться. Женщине помогают бывший ученик ее школы Эдик, который теперь работает следователем, и обаятельный односельчанин Холодов, который явно испытывает к пенсионерке не только соседские и дружеские чувства.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дама с собачкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 декабря 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 декабря 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 декабря 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 декабря 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
27 декабря 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 декабря 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 декабря 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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