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Галка 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Галка
Киноафиша Сериалы Галка Сезоны Сезон 1

Galka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Галка»

В 1 сезоне сериала «Галка» молодая девушка по имени Галина работает медсестрой в обычной российской поликлинике. Все знакомые, коллеги и пациенты любят ее за веселый нрав, искреннюю доброту и открытое сердце. Ее называют Галкой, ведь до Галины эта девчонка еще не доросла. Сама героиня вполне довольна своей судьбой, но постоянно чувствует, что ей чего-то не хватает. Все встает на свои места, когда Галка неожиданно раскрывает тайну своего появления на свет. Выясняется, что родители, воспитавшие ее, ей не родные. Она пускается на поиски своей крови, чтобы понять, куда ведет ее собственный путь.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Галка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 апреля 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 апреля 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 апреля 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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