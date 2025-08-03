Скучаете по «Интерстеллару»? Смело включайте 3 российских фантастических фильма про космос, пришельцев и конец света

Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота»

Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы

Худший фильм Бортко не спас даже Давос из «Игры престолов»: детектив за $10 000 000 не собрал в прокате даже 1,5 млн рублей

Истеричка Вера и рядом не стояла с настоящей женой Колесникова: только взгляните на красотку – они вместе почти 25 лет (фото)

«Кошмарнее, чем “Иди и смотри”»: первый советский фильм о ядерной войне россиянам страшно пересматривать до сих пор

Не хватило «Сказки о царе Салтане»? Для вас уже снимают другую экранизацию Пушкина – на этот раз сериал

СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Какие детективные новинки готовит НТВ весной: в №1 - главная звезда «Невского», под №2 - работа режиссера «Лихача»