Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Поверхность 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поверхность
Киноафиша Сериалы Поверхность Сезоны Сезон 1

Surface 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Поверхность»

В 1 сезоне сериала «Поверхность» главная героиня производит впечатление успешной привлекательной молодой женщины. Однако так кажется только на первый взгляд. На самом деле прошло совсем немного времени с того момента, как она пыталась покончить с собой. Попытка суицида не увенчалась успехом. Теперь женщине предстоит период затяжной борьбы с самой собой и своими внутренними демонами. Главной героине необходимо вспомнить, кем она являлась до того момента, как ее жизнь превратилась в полный кошмар, и что привело ее к совершению этого шага. Подарив самой себе второй шанс, женщина столкнется с множеством испытаний.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Поверхность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Икт Ictus
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2022
Мышечная память Muscle Memory
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2022
Новый человек, старые ошибки New Person, Same Old Mistakes
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2022
Психогенный Psychogenic
Сезон 1 Серия 4
5 августа 2022
Это приходит волнами It Comes in Waves
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
Миф о Калифорнии The Myth of California
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2022
Конец всегда одинаковый It Was Always Going to End This Way
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2022
Увидимся на другой стороне See You on the Other Side
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2022
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше