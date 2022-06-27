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Миссия «Аметист» 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Миссия «Аметист»
Киноафиша Сериалы Миссия «Аметист» Сезоны Сезон 1

Миссия «Аметист» 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Миссия «Аметист»»

В 1 сезоне сериала «Миссия: Аметист» история развивается в наши дни в России и Италии. Служба внешней разведки нашего государства постоянно находится на связи со своими тайными агентами за рубежом. Несколько из них приносят дурные вести: Америка разворачивает огромную операцию в европейских странах, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию в глазах мировой общественности. Причем руководит этой миссией один человек – уполномоченный сотрудник ЦРУ, имя которого пока неизвестно. Русский агент в Италии – молодая девушка по имени Лаура – получает из Кремля указание: вычислить и остановить этого человека.

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Список серий 1-го сезона сериала «Миссия «Аметист»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 июля 2022
График выхода всех сериалов
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