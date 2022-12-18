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Условный мент 4 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Условный мент 4
Киноафиша Сериалы Условный мент 4 Сезоны Сезон 1

Условный мент 4 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Условный мент 4»

В 1 сезоне сериала «Условный мент 4» приключения принципиального и честного экс-полицейского по имени Дмитрий Рыжов продолжаются. В каждом эпизоде герои будут попадать в неожиданные ситуации, расследовать преступления, сталкиваться с любовными перипетиями, встречаться с друзьями, ссориться и мириться, наживать врагов и мужественно справляться с неприятностями. Рыжов и его команда узнают истории из жизни коммунальщиков и госслужащих, криминальных авторитетов, дворников, продавцов. Многим из героев приходилось нелегко в жизни. Однако у каждой истории неизменно счастливый финал.

Рейтинг сериала

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3.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Условный мент 4» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 декабря 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
25 декабря 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
25 декабря 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 декабря 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 декабря 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 января 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
3 января 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
3 января 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
3 января 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
3 января 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
3 января 2023
График выхода всех сериалов
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