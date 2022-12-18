В 1 сезоне сериала «Условный мент 4» приключения принципиального и честного экс-полицейского по имени Дмитрий Рыжов продолжаются. В каждом эпизоде герои будут попадать в неожиданные ситуации, расследовать преступления, сталкиваться с любовными перипетиями, встречаться с друзьями, ссориться и мириться, наживать врагов и мужественно справляться с неприятностями. Рыжов и его команда узнают истории из жизни коммунальщиков и госслужащих, криминальных авторитетов, дворников, продавцов. Многим из героев приходилось нелегко в жизни. Однако у каждой истории неизменно счастливый финал.