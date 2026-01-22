Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Художник 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Художник
Киноафиша Сериалы Художник Сезоны Сезон 2
Художник 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 12 минут

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Художник»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
22 января 2026
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
22 января 2026
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
22 января 2026
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
22 января 2026
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
29 января 2026
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
29 января 2026
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
5 февраля 2026
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
5 февраля 2026
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
12 февраля 2026
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
12 февраля 2026
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
19 февраля 2026
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
19 февраля 2026
График выхода всех сериалов
«Во все тяжкие» по-русски: эту комедию с нотками драмы не пропущу — на Васильева интересно будет посмотреть
Эту новинку с Паламарчуком на НТВ ждут все фанаты качественных детективов: и речь не о «Невском»
Звезда нового «Короля и Шута» рассказал, что посоветовал ему Князь перед съемками: «Были долгие и личные беседы»
Стал хитом Netflix и помог взять «Эмми»: американцы подчистую скопировали драму создателя «Метода»
Демоны, ведьмы и город, где лучше не произносить имена вслух: 5 хоррор-сериалов, которые зря прошли мимо многих
Авторы «Дандадана» перезапускают киберпанк-шедевр, подаривший миру «Матрицу»: новое аниме россияне увидят одновременно с Японией
Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест)
Хотите посмеяться? Или приятно погрустить? Эти киноновинки уже доступны онлайн - выбирайте настроение
«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги
Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»
Когда хочу отдохнуть после работы, включаю 5 мини-детективов: можно осилить за вечер или два – а потом обсуждать неделями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше