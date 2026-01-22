Оповещения от Киноафиши
Художник 2 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Художник
Сезоны
Сезон 2
Художник
18+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
22 января 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
12
Продолжительность сезона
10 часов 12 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
15
голосов
6.5
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Художник»
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2
Серия 1
22 января 2026
Серия 2
Сезон 2
Серия 2
22 января 2026
Серия 3
Сезон 2
Серия 3
22 января 2026
Серия 4
Сезон 2
Серия 4
22 января 2026
Серия 5
Сезон 2
Серия 5
29 января 2026
Серия 6
Сезон 2
Серия 6
29 января 2026
Серия 7
Сезон 2
Серия 7
5 февраля 2026
Серия 8
Сезон 2
Серия 8
5 февраля 2026
Серия 9
Сезон 2
Серия 9
12 февраля 2026
Серия 10
Сезон 2
Серия 10
12 февраля 2026
Серия 11
Сезон 2
Серия 11
19 февраля 2026
Серия 12
Сезон 2
Серия 12
19 февраля 2026
