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Разум против убийства 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Разум против убийства
Киноафиша Сериалы Разум против убийства Сезоны Сезон 1

Mind Over Murder
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Разум против убийства»

В 1 сезоне сериала «Разум против убийства» в тихом городке Беатрис в американском штате Небраска происходит жестокое убийство. В 1985 году группа неизвестных расправляется с местной жительницей – милой и ни в чем не повинной старушкой Хелен Уилсон 68 лет. Вскоре полиция находит виновных: шестеро молодых людей сами признаются в преступлении и каются перед родными погибшей. Все улики также указывают на них. Но истинная правда раскрывается лишь в 2009 году, когда дело рассматривают вновь, используя современный ДНК-тест. Всех обвиненных оправдывают и отпускают на свободу в связи с новыми уликами.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Разум против убийства График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 июля 2022
График выхода всех сериалов
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