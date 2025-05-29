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Фишер 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Фишер
Киноафиша Сериалы Фишер Сезоны Сезон 2

Fisher 18+
Название Сезон 2. Затмение
Премьера сезона 29 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
6.8 IMDb
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Список серий сериала Фишер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
29 мая 2025
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
5 июня 2025
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
12 июня 2025
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
19 июня 2025
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
26 июня 2025
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
3 июля 2025
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
10 июля 2025
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
17 июля 2025
График выхода всех сериалов
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